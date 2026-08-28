Thorstvedt alla Fiorentina? Corriere dello Sport: "Con lui intesa raggiunta da settimane. Servono altre uscite"

Non ci siamo ancora per l'arrivo del centrocampista neroverde. La Fiorentina, dopo aver definito la cessione di Fabbian, aspetta ancora qualche altra uscita.

FIRENZE - Lavori in corso a centrocampo. Nella giornata di ieri la Fiorentina ha definito la cessione di Giovanni Fabbian al Parma. Il classe 2003 si trasferirà in Emilia-Romagna attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, per una cifra vicina ai 14 milioni di euro. Su di lui c’era pure il Getafe che però aveva proposto un’operazione in prestito secco, rispedita al mittente dalla dirigenza viola. Alla fine l’ex Bologna ha accettato l’offerta del direttore sportivo Federico Cherubini e vestirà, così, la maglia crociata.



LE MANOVRE. La Fiorentina porta avanti il suo piano di sfoltimento della mediana anche perché punta ad accogliere Kristian Thorstvedt del Sassuolo. L’accordo di massima con il classe 1999 norvegese è stato raggiunto da settimane, ma prima di affondare il colpo coi neroverdi servirà prevedere un’altra cessione. In questo senso resta da capire se le squadre interessate a Rolando Mandragora si spingeranno oltre la manifestazione di interesse: parliamo di Genoa, Bologna, Torino, Besiktas e Ajax.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport