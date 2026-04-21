Thauvin rivela: “L’estate scorsa dovevo andare alla Fiorentina. Ora sono al Lens e sono molto felice”

Florian Thauvin, fantasista francese campione del Mondo 2018 ed ex capitano dell'Udinese, che lo ha ceduto al Lens la scorsa estate, ha parlato a L'Equipe svelando anche cosa è successo nella sessione di mercato estiv

Florian Thauvin, fantasista francese campione del Mondo 2018 ed ex capitano dell'Udinese, che lo ha ceduto al Lens la scorsa estate, ha parlato a L'Equipe svelando anche cosa è successo nella sessione di mercato estiva. Qui alcuni estratti delle sue parole:

"E' stato facile ambientarmi al Lens, vengo da una famiglia umile. Ho detto subito ai ragazzi che dal momento in cui sono arrivato sarebbero stati la mia famiglia e per la famiglia si lotta".

"Sto mantenendo i contatti regolari con Olivier Giroud, ho pranzato con Paul Pogba durante il ritiro a Monaco. Ma ho anche visto Rafa Varane martedì, sono in contatto regolare con Kylian (Mbappé), Steve (Mandanda), Blaise (Matuidi), Grizou (Antoine Griezmann), ecc. Siamo legati a vita, non siamo mai stati così uniti dopo una cosa del genere, ed è magnifico. La gente ci ferma per strada per ricordarci quell'impresa".

"Non vedo perché non dovrei restare qui. Poi nel calcio è sempre difficile fare progetti. L'estate scorsa era previsto che rimanessi all'Udinese o che andassi alla Fiorentina, e alla fine non è successo né l'uno né l'altro; sono finito al Lens. Quello che posso dire è che sono molto felice qui, le cose stanno andando incredibilmente bene". Lo scrive Calciomercato.com