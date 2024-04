Terracciano in porta fa la differenza: è il terzo miglior portiere di Serie A per rendimento dopo 33 giornate

Pietro Terracciano sta vivendo un’ottima stagione con la maglia della Fiorentina. Lo dimostrano non solo le statistiche e le prestazioni positive del numero 1 viola, ma anche i voti che il portiere gigliato sta collezionando giornata dopo giornata, che attualmente lo proiettano al terzo posto nella graduatoria riservata ai migliori portieri per rendimento. In questa speciale classifica, Terracciano è dietro solo a Di Gregorio (Monza) e Carnesecchi (Atalanta), che occupano rispettivamente prima e seconda posizione con una media voto di 6,36 e 6,32. Il numero 1 viola è fermo a 6,30, davanti a Falcone (Lecce) a 6,29 e il neo campione d’Italia Sommer (Inter) a 6,26.

Nella stagione in corso, Terracciano ha giocato 30 partite in Serie A, subendo 30 gol, tenendo la porta inviolata in 8 occasioni e parando un rigore a Djuric in Fiorentina-Hellas Verona. L’anno scorso, il portiere viola ha collezionato 29 presenze totali nel campionato italiano, subendo però 38 gol e mantenendo la porta inviolata in sole 5 occasioni.

Dunque, è evidente come il rendimento del portiere gigliato sia migliorato, così come quello di tutto il reparto difensivo della Fiorentina. Dal canto suo, Terracciano si è più volte reso protagonista di interventi decisivi, a differenza dello scorso anno, quando i tifosi viola lo hanno bacchettato in più di un’occasione. La media voti la riporta TMW.

