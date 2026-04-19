Teotino: "Sarri sarebbe la miglior soluzione per i viola. La Serie A smetta di comprare pensionati di lusso"

Queste le parole di Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina. Ha parlato sia dell'operato di Vanoli, sia di Sarri.

A cura di Redazione Labaroviola 19 aprile 2026 21:40

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