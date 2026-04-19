Teotino: "Sarri sarebbe la miglior soluzione per i viola. La Serie A smetta di comprare pensionati di lusso"
Queste le parole di Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione della Fiorentina. Ha parlato sia dell'operato di Vanoli, sia di Sarri.
E' intervenuto a Radio Sportiva l'ex dirigente della Fiorentina Gianfranco Teotino. Fu responsabile della comunicazione dal 2011 proprio del club viola. Queste le sue parole sul futuro di Vanoli e su un eventuale nuovo allenatore: "Sarri sarebbe la miglior soluzione per la viola. Direi che Vanoli stia facendo il suo dovere, ma se la Fiorentina vuole essere ambiziosa, serve altro per la prossima stagione”.
Sul mercato, non solo della Fiorentina ma in generale delle squadre di Serie A: “I club italiani devono smetterla di prendere pensionati di lusso. Dovrebbero invece puntare su i giovani del proprio vivaio. Se proprio devono andare a comprare all'estero, che si prendano giocatori nel vivo della carriera e non al tramonto”.