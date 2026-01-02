Teotino: “Dalla società viola mi aspetto più spostamenti di tutti, c’è bisogno di un cambio drastico”

Il giornalista sportivo Gianfranco Teotino ha parlato della situazione di crisi che sta passando in casa della Fiorentina a radio sportiva, queste sono le sue parole: “In passato certi malumori non avevano senso, mentre ora capisco la disperazione dei tifosi fiorentini. Le contestazioni non possono non essere condivise. Dalla società viola mi aspetto più spostamenti di tutti in Serie A. C’è bisogno di un cambio drastico, mandando via tanti giocatori e prendendone altrettanti. Paratici? Spero che il suo arrivo si sblocchi presto, non c’è molto tempo da perdere. Si può ancora rimediare, anche se la sconfitta col Parma è stata una mazzata”.