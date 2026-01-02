2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:46

Teotino: “Dalla società viola mi aspetto più spostamenti di tutti, c’è bisogno di un cambio drastico”

Redazione

2 Gennaio · 17:34

Aggiornamento: 2 Gennaio 2026 · 17:34

Gianfranco Teotino

Il giornalista chiede una rivoluzione sul mercato: via molti giocatori e interventi immediati per rilanciare la Fiorentina.

Il giornalista sportivo Gianfranco Teotino ha parlato della situazione di crisi che sta passando in casa della Fiorentina a radio sportiva, queste sono le sue parole: “In passato certi malumori non avevano senso, mentre ora capisco la disperazione dei tifosi fiorentini. Le contestazioni non possono non essere condivise. Dalla società viola mi aspetto più spostamenti di tutti in Serie A. C’è bisogno di un cambio drastico, mandando via tanti giocatori e prendendone altrettanti. Paratici? Spero che il suo arrivo si sblocchi presto, non c’è molto tempo da perdere. Si può ancora rimediare, anche se la sconfitta col Parma è stata una mazzata”.

