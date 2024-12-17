Tegola Chelsea: Mudryk positivo al test antidoping. Rischia la squalifica per quattro anni

Secondo quanto riferito dal quotidiano Tribuna, Mykhailo Mudryk, attaccante del Chelsea, sarebbe stato trovato positivo a un test antidoping. Il centravanti ucraino, che ha già chiesto le controanalis...

Secondo quanto riferito dal quotidiano Tribuna, Mykhailo Mudryk, attaccante del Chelsea, sarebbe stato trovato positivo a un test antidoping. Il centravanti ucraino, che ha già chiesto le controanalisi in seguito all’esito del primo test, sarebbe a rischio squalifica per addirittura 4 anni. Ciò, ovviamente, non gli consentirebbe di partecipare ai match in campionato e in Coppa, tra cui la Conference League, competizione in cui, nella seconda fase, potrebbe affrontare la Fiorentina, visto che entrambe le squadre sono già qualificate. I Blues sono già matematicamente agli ottavi mentre i viola dovranno aspettare.

BIASIN: “ORA NON SI PUÒ NEMMENO ESULTARE, MICA L’HA FATTO IN FACCIA O HA MANDATO AFFANCULO QUALCUNO”

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