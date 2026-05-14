Tavolieri rivela: Iraola vorrebbe allenare a Londra per poter mandare i figli a scuola in città.
Questa la notizia che riporta il noto insider di calciomercato Sacha Tavolieri. I figli imparerebbero così la loro lingua madre.
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 23:01
Secondo Sacha Tavolieri, giornalista/insider di mercato belga molto attivo sui social, Andoni Iraola preferisce trasferirsi in un club di Londra semplicemente perché vuole iscrivere i suoi figli a una scuola dove possano imparare nella loro lingua madre. A Londra, questo rende tutto più semplice.
Un altro motivo per il tecnico spagnolo per preferire l'Inghilterra all'Italia. Si allontana ancora Iraola dalla Fiorentina.