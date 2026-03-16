16 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:20

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Tare: “Kean nel futuro del Milan? Inutile parlarne ora, durante il mercato ci sarà tanto di cui parlare”

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Tare: “Kean nel futuro del Milan? Inutile parlarne ora, durante il mercato ci sarà tanto di cui parlare”

Redazione

16 Marzo · 13:05

Aggiornamento: 16 Marzo 2026 · 13:05

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Il DS del Milan Igli Tare ha parlato di Moise Kean ai microfoni di DAZN rispondendo ad una domanda diretta nel prepartita di Lazio-Milan, queste le sue parole riprese da Milanews:

Kean può essere il centravanti del futuro?

“Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare”

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