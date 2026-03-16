Tare: “Kean nel futuro del Milan? Inutile parlarne ora, durante il mercato ci sarà tanto di cui parlare”

Il DS del Milan Igli Tare ha parlato di Moise Kean ai microfoni di DAZN rispondendo ad una domanda diretta nel prepartita di Lazio-Milan, queste le sue parole riprese da Milanews:

Kean può essere il centravanti del futuro?

“Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare”