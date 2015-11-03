Notizie U Fiorentina

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Fiorentina, così no! A 20 secondi dalla fine eri a -2 dalla Champions, che cazzotto in faccia!”

11 marzo 2024 09:45

L'Udinese prende 6 gol in casa ma fa ricorso: "Rigiochiamo la partita, non eravamo al meglio"

10 gennaio 2022 20:50

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