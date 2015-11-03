Notizie Pizzul Fiorentina

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È morto Bruno Pizzul, icona del giornalismo sportivo. Aveva 86 anni

05 marzo 2025 08:55

Pizzul: "L'idea della regione Friuli di giocare Udinese-Fiorentina a porte aperte è stata comica"

07 marzo 2020 12:01

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