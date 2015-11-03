Labaro Viola

Notizie Minacce Fiorentina

La lettera di minacce con all'interno una cartuccia calibro 8 inviata a Conte è stata spedita da Firenze

21 novembre 2019 17:09

Inviata ad Antonio Conte una busta con un proiettile. L'ipotesi prevalente: "l'azione di un mitomane"

16 novembre 2019 12:49

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