Notizie Minacce Fiorentina

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La lettera di minacce con all'interno una cartuccia calibro 8 inviata a Conte è stata spedita da Firenze
21 novembre 2019 17:09
Inviata ad Antonio Conte una busta con un proiettile. L'ipotesi prevalente: "l'azione di un mitomane"
16 novembre 2019 12:49
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