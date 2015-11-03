Notizie Goal Line Technology Fiorentina

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Il Giornale tuona: "Giovedi sera due francesi a Firenze hanno ucciso la tecnologia nel calcio"

25 febbraio 2023 15:33

Arbitro sceglie di non convalidare gol alla Fiorentina nonostante segnale Gol line technology

23 febbraio 2023 22:31

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