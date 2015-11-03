Notizie Giudicesportivo Fiorentina

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Il Giudice Sportivo squalifica Verre che salterà la gara della Sampdoria contro la Fiorentina
01 novembre 2022 15:57
Giudice sportivo, Castrovilli squalificato per un turno, due per Nandez. Salteranno Fiorentina-Cagliari
07 gennaio 2021 18:14
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