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Notizie Giudicesportivo Fiorentina

Il Giudice Sportivo squalifica Verre che salterà la gara della Sampdoria contro la Fiorentina

01 novembre 2022 15:57

Giudice sportivo, Castrovilli squalificato per un turno, due per Nandez. Salteranno Fiorentina-Cagliari

07 gennaio 2021 18:14

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