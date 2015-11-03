Notizie Condoglianze Fiorentina

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ACF, Si è spenta "nonna" Valesca, addio alla grande tifosa viola

06 marzo 2020 13:36

Lutto, si è spento Pietro Biagioli a 88 anni. Ha vissuto una vita al servizio della Fiorentina, il ricordo delle "glorie viola"...

04 settembre 2017 13:46

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