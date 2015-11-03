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Notizie Cengiz Under Fiorentina

Dalla Turchia, Akgun "il nuovo Cengiz Under" del Galatasaray è nel mirino della Fiorentina

20 luglio 2020 19:41

La Fiorentina ha messo nel mirino Akgun, il "nuovo Cengiz Under". È stato scoperto da Terim

23 giugno 2020 19:09

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