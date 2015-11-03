Notizie Capozzucca Fiorentina

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Capozucca sicuro: "Pradè avrà già il colpo in canna se parte Kean. Piccoli? Richiesta del Cagliari è giusta"
07 luglio 2025 17:40
Capozzucca: "Indimentacibile l'arbitraggio di Rizzoli con la Fiorentina, mancata CL col Genoa rimpianto piu' grande"
29 settembre 2021 13:49
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