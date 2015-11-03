Notizie Acerbi Juan Jesus Fiorentina

Acerbi: "Non sono razzista perchè il mio idolo era Weah. La sentenza è stata come una liberazione"
29 marzo 2024 12:31
Juan Jesus risponde: "Sono avvilito. Acerbi mi ha chiesto scusa ed il giorno dopo ha negato"
27 marzo 2024 18:06
Repubblica scrive: "Juan Jesus valuta di denunciare Acerbi, non vuole passare da bugiardo"
27 marzo 2024 09:35
Il Napoli non ci sta: "Basiti. Non aderiamo più a iniziative contro il razzismo". Il comunicato sul caso Acerbi
26 marzo 2024 19:18
Acerbi assolto, la moglie si sfoga sui social: "Cin cin a chi ha insultato me ed i miei figli. Sciacquatevi la bocca"
26 marzo 2024 18:14
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