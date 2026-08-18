Tacchinardi non ha dubbi: “La Fiorentina si è rinforzata, ma la Juve è comunque superiore”

Alessio Tacchinardi ha parlato dei nuovi acquisti viola e del gap che rimane con la Juventus

L’opinionista Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, nell’edizione odierna di SportMediaset ha parlato della Fiorentina, facendo un confronto con la situazione dei bianconeri. In conclusione del suo intervento, si è soffermato anche su Dusan Vlahovic, ormai ex attaccante viola e bianconero.

Queste le sue parole:

“L’Inter in questo momento è superiore a tutti e il Napoli ha qualcosa in più. Roma e Milan non le vedo superiori alla Juventus. Como, Atalanta e Fiorentina? Anche queste non sono superiori alla Juventus per rosa. Rispetto Fabregas e il lavoro che ha fatto, ma è in Champions League perché la Juventus si è suicidata. La Fiorentina ha preso tanti giocatori interessanti, ma non è la Juventus”.

Su Vlahovic, ha confidato di essere rimasto deluso:

“Se sono deluso da Vlahovic? Dico sì, perché è stato pagato tanto, ha guadagnato tanti soldi. Penso che alle dichiarazioni d’amore che lui ha fatto nei confronti della Juventus e credo ci si potesse venire incontro, provare ad avere un nuovo rapporto. Mi sarebbe piaciuto un passo in avanti di Vlahovic verso la Juventus, perché comunque la Juventus ha dato tanto a Dusan. Chi prenderei? Per come gioca Spalletti sarebbe interessante Zirkzee".