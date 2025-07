SUPERCOPPA EUROPEA A UDINE: QUOTE E FAVORITA TRA PSG E TOTTENHAM

Come riportato dai maggiori siti di informazione friulani, si sta facendo un vero e proprio restyling allo stadio Friuli di Udine, dove il match verrà disputato la sera del 13 Agosto.

Il PSG è reduce dalla sconfitta in finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, gara conclusasi con una rissa in mezzo al campo che ha coinvolto entrambe le squadre e addirittura l’allenatore Luis Enrique in prima persona, probabilmente adirato per l’eccessiva esultanza di un giocatore dei Blues.

Si cambia capitolo e ora PSG e Tottenham si sfidano in una gara che mette in palio il primo trofeo europeo della stagione, ovvero la Supercoppa Europea.

La preview grafica del match di Dazn (Fonte Dazn.it)

Teatro della sfida sarà lo stadio Friuli di Udine, e in occasione del match il nostro team di esperti ha studiato attentamente per noi le quote dei bookmakers per questa gara.

Abbiamo preso in esame i migliori siti di scommesse (che potete anche vedere in questa pagina) e le quote relative sia all’1X2, che ai goal e tante altre cose interessanti. Partiamo col dire che secondo i bookmaker, la squadra nettamente favorita è il PSG, visto che il segno 1 è quotato tra 1.40 e 1.50 con una media di 1.45. Segno X intorno a 4.80 di media e vittoria del Tottenham con il segno 2 quotata tra 6.20 e 6.75.

Possiamo quindi confermare come i parigini siano ampiamente favoriti, e dopo aver vinto Ligue1, Coppa di Francia e soprattutto la Champions League, potrebbero completare il percorso iniziato da Luis Enrique dopo l’addio di Mbappè, con un cambio importante della mentalità di squadra e del modus operandi anche in fase di mercato.

Ma un altra cosa che si chiedono gli utenti è: sarà un match da tanti gol secondo i bookmakers? I migliori siti scommesse bonus che abbiamo analizzato con attenzione ritengono che il match terminerà molto probabilmente con più di due reti in totale: l’over 2.5 goals è infatti quotato appena 1.47 da Snai, 1.48 da Sisal, 1.46 da Bwin, 1.47 da Netwin e 1.46 da Gioco Digitale.

Secondo i principali siti scommesse vedremo quindi un match molto divertente, con tante reti e che vedrà molto probabilmente la vittoria del PSG, visto anche l’enorme divario tecnico tra le due squadre. Ti ricordiamo che le quote sono soggette a variazione. Ti ricordiamo inoltre che se vuoi vedere i migliori bonus scommesse del momento puoi andare nella nostra pagina chiamata “Scommesse”.