Suazo consiglia Kouamé al Cagliari: “Può essere l’uomo giusto al fianco di Piccoli”

Al Corriere dello Sport ha parlato l’ex attaccante del Cagliari, David Suazo, che è intervenuto sul possibile riscatto dei sardi di Piccoli dall’Atalanta e sui possibili colpi per affiancarlo nella prossima stagione: “Va riscattato. Ma al suo fianco ha bisogno di una punta da almeno dieci reti l’anno. Piccoli ha fatto bene. Gli è stato chiesto di muoversi da solo in avanti, ha lottato su tutti i palloni. Così ha perso un po’ di lucidità sotto porta. Ma l’ha anche buttata dentro: dodici reti, dieci in A e uno in Coppa Italia, sono un bel bottino”

E sul possibile partner: “Uno come Kouamè potrebbe dare le risposte giuste. In A devi fare movimento, essere rapido nel tirare e nel manovrare. Poi, devi avere gamba ed essere al top fisicamente. Senza, arrivi sulla palla sempre secondo”.