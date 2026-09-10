Stroppa: “Con Vanoli ho già perso una finale playoff, della Fiorentina mi preoccupa l’identità di gioco”

Le parole di Stroppa in conferenza stampa

Il Venezia va a caccia dei primi punti stagionali e si prepara alla sfida interna contro la Fiorentina. Alla vigilia del match contro il viola il tecnico arancioneroverde Giovanni Stroppa parla alla stampa di come arrivano i suoi all’appuntamento. A breve le parole dell’allenatore, segui qui su TuttoMercatoWeb la diretta testuale della conferenza stampa.

Che lavoro ha fatto in settimana per ricompattare la squadra dopo Frosinone? "Bisogna capire com'è arrivata la sconfitta mettendo sulla bilancia i due tempi. Nel secondo tempo c'è stata una risposta dopo il primo tempo, sul quale mi sono già espresso. Abbiamo avuto l'occasione di fare il 3-2 dopo averla pareggiata. La settimana è andata benissimo, mai come ora la squadra si è ricompattata e affronteremo al meglio la sfida di domani".

Su Vanoli che ne pensa? Il Venezia deve tornare a fare il Venezia? "Ottima, ha vinto una finale playoff contro di me. Al di là di questo ha fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso recuperando quello che c'era e gli vanno fatti i complimenti, glieli farò domani. Il cambio d'allenatore forse porterà qualcosa, dovremo essere pronti tornando a fare quello che sappiamo fare. Fino a qui abbiamo fatto prestazioni eccellenti. La partita con il Lecce è stata eccellente, a Milano importante, guastate dal risultato. Il Venezia non deve tornare a fare il Venezia perché già lo sta facendo. Tutto quello che stiamo facendo con la nostra mentalità dobbiamo continuare a farlo nonostante la classifica".

Cosa la preoccupa della Fiorentina? "Tutto, l'identità di gioco, i giocatori importanti che ha davanti. La Fiorentina ha acquistato giocatori bravi nell'uno contro uno anche nei cambi, giocatori che fanno la differenza in questa categoria. Dobbiamo essere bravi noi ad annullarli. Con il Frosinone poteva finire con il pallottoliere a favore della Fiorentina, hanno mancato le occasioni ma il 3-0 subito non descrive la mole di gioco prodotta".

Le ultime sugli infortunati? "Basic non ha ancora recuperato, speriamo torni con la Lazio. Franjic è stato operato, Bella-Kotchap ha avuto un problema muscolare, il resto lo vedrete sui cocnvocati".

Quanto pesa lo zero in classifica nella testa dei giocatori? "Mai come in questa settimana ci siamo ricompattati, abbiamo lavorato nel modo giusto. Il secondo tempo di Frosinone ha fatto scattare nella testa qualcosa di diverso. Se abbiamo perso i duelli nel primo tempo, poi li abbiamo portati dalla nostra parte nel secondo tempo. Poi chiaro che l'episodio devi essere bravo a sfruttarlo. Se vado a contare quello che abbiamo proposto rispetto quello che abbiamo subito, avremmo una classifica diversa. Non vorrei dire che ci serve fare un gol di più perché in questo momento sarebbe bene sistemare ciò che accade nella nostra area. Per il resto credo che per gioco espresso e identità la squadra deve continuare su questa strada".

Come mai ha scelto Bella-Kotchap se alla vigilia era acciaccato? "A volte capita che gli infortuni possano essere gestiti in maniera individuale. Con il medico si fa una strategia: o è fuori, o è dentro. Nel momento in cui c'è il dubbio e in base all'entità dell'infortunio decido se è gestibile la cosa. Per me in questo caso lo era tanto è vero che, anche se voi non potevate saperlo, alla vigilia aveva un fastidio ad una gamba, poi si è fatto male a quella opposta. Quindi significa che l'avevamo gestita bene in tal senso, il ragazzo ha esperienze soprattutto avendo avuto infortuni di un certo genere. Nel momento in cui mi dice: 'Sono a posto', non ci sono problemi. Ma allungando la gamba su una situazione difensiva si è allungato e ha avuto questo infortunio muscolare".

Può giocare Dagasso dal primo minuto visto che Sohm non sembra in condizione?

"Dagasso è in dubbio. Quando è uscito con l'Udinese ha avuto dei fastidi e se li sta portando dietro, non so se sarà della partita. Per quanto riguarda Sohm: ho cercato di stimolarlo questa settimana. L'abbiamo preso perché possa fare la differenza, deve fare la differenza. Sia a livello tecnico che caratteriale". Lo scrive Tuttomercatoweb