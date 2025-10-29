Stovini: “Se consideriamo Lecce e Genoa scontri diretti, tanto vale non scendere in campo stasera”

L’ex calciatore Lorenzo Stovini ai microfoni di Radio Firenze Viola parla della squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:

“Ieri ero allo stadio a vedere la partita Lecce-Napoli, il Lecce ha giocato veramente bene non meritava di perdere, poi chiaramente l’episodio del rigore ha condizionato la gara. E’ una squadra che si sta ritrovando, ha trovato una quadra, un modulo, c’è da stare attenti a Firenze, poi ovviamente la Fiorentina è più forte.

È normale che la Fiorentina stia vivendo un momento bruttissimo però andare a San Siro a cercare di prendere un punto rischi grosso, per non dire altro perché l’Inter viene da una brutta sconfitta a Napoli, sarà arrabbiato. Io andrei a giocarmela da Fiorentina, non pensando alla classifica e cercando di ribaltare questa situazione che solo l’allenatore e la squadra può fare. Il momento è così, anche col Bologna abbiamo visto una cosa tragicomica ci è andata veramente bene per due rigori ma i problemi sono veramente altri, assolutamente non meritavamo neanche il pareggio.

Penso che ci voglia una scossa, Pioli adesso deve dare un colpo d’ala importante, big o non big ora deve mettere quelli che crede siano più adatti e quelli che gli danno più garanzia, i nomi contano poco, sei lì in fondo, non stai andando bene ma devi provare a cambiare, i big fanno comodo ma dovrebbero fare i tali e in questo momento non lo stano facendo. Non possiamo parlare di scontri diretti con Genoa e Lecce, la Fiorentina è partita malissimo ma non è assolutamente una squadra che deve stare lì, in quella posizione. Se si pensa di dover arrivare agli scontri diretti con Genoa e Lecce stasera sarebbe meglio non presentarsi neanche a San Siro.

La Fiorentina dietro, in difesa, purtroppo fa troppi errori, non riesce a mantenere la concentrazione alta; Pioli dovrebbe farsi sentire di più, avere pugno più duro, in certi frangenti la squadra sembra spaesata, sembra che non abbia idee e queste deve essere l’allenatore a dargliele, a costo di cambiare giocatori o modulo. A questo punto dell’anno l’identità dovrebbe già venire fuori ma purtroppo non è così, potrebbe bastare una vittoria per riportare la Fiorentina alla posizione che si merita.

Il percorso di conference ha condizionato, rispetto alle altre squadre la Fiorentina è di un altro livello. Bisogna avere un certo equilibrio perchè per la Conference non si può tralasciare il campionato, la squadra di Pioli non è abituata a lottare nei bassifondi. Parlando del match contro il Lecce di domenica, la Fiorentina dovrà affrontarlo non come scontro diretto ma da Fiorentina, anche perchè nella carta è molto più forte. Il Lecce lotta per la salvezza quindi è pronto a tante evenienze, ma la rosa viola ha dei grandi giocatori che dovranno affrontare quella gara con la giusta testa”.