Stop allo sponsor Lamioni sulle maglie della Fiorentina. Contratto risolto per mancati pagamenti

Lamioni Holding non è più sponsor della Fiorentina. Chiarito il motivo per cui, sabato 24 gennaio, lo sponsor Lamioni Holding è scomparso dalle maglie e dallo stadio durante la partita Fiorentina – Cagliari. Alla base della decisione del club viola c’è una vicenda contrattuale e giudiziaria che ha portato alla risoluzione dell’accordo di sponsorizzazione sottoscritto nel 2023.

L’accordo tra Acf Fiorentina e Lamioni Holding era stato firmato il 28 febbraio 2023, con decorrenza dal 1° marzo 2023 e durata prevista fino al 30 giugno 2026, per un totale di quattro stagioni sportive (22/23 300mila, 23/24 1,5 milioni, 24/25 1,6 milioni, 25/26 1,6 milioni). Il contratto prevedeva la presenza del marchio Lamioni come back shirt sponsor, quindi nella parte bassa del retro delle magliette, oltre a spazi pubblicitari allo stadio, visibilità sui ledwall allo stadio e servizi di corporate hospitality. Oltre ad amichevoli estive con il Grosseto calcio.

Nel giugno 2024 era stato sottoscritto anche un addendum, che modificava alcuni asset e incrementava il corrispettivo complessivo. Per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026 erano stati stabiliti pagamenti per 1,6 milioni di euro a stagione, suddivisi in rate con scadenze precise: 31 luglio, 30 novembre e 31 marzo. Secondo quanto ricostruito, Lamioni Holding ha regolarmente saldato le prime due stagioni e solo le prime due rate della terza, interrompendo poi i pagamenti dal 31 marzo 2025, pur continuando a beneficiare degli spazi pubblicitari previsti dal contratto.

Alla data dell’azione legale, il credito vantato dalla Fiorentina ammontava a 1.280.000 euro, cifra composta da due fatture insolute (scadenza 31 marzo e 31 luglio 2025) relative alla terza stagione sportiva, oltre agli interessi maturati. Nonostante solleciti, comunicazioni e una diffida formale inviata il 10 settembre 2025, i pagamenti non sono mai arrivati. A una risposta interlocutoria seguita alla diffida, non è seguita alcuna ulteriore comunicazione né versamento.

La Fiorentina ha quindi presentato un ricorso al Tribunale Civile di Firenze il 24 settembre scorso. Il Tribunale ordinario di Firenze, con data 3 ottobre e notifica il 7, ha quindi emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ingiungendo a Lamioni Holding il pagamento immediato della somma di 1.280.000 euro, oltre interessi e spese legali. Il decreto riconosce il credito come certo, liquido ed esigibile e concede l’esecuzione immediata, con possibilità di opposizione entro 40 giorni dalla notifica.

A seguito del decreto, la Fiorentina ha proceduto anche con un pignoramento presso terzi, che però non ha avuto esito positivo. Alla luce del perdurare dell’inadempimento, il club viola ha quindi risolto il contratto di sponsorizzazione, interrompendo ogni rapporto commerciale. La risoluzione spiega l’assenza del marchio Lamioni Holding durante la gara con il Cagliari di sabato 24 gennaio, disputata in una giornata particolarmente significativa per la società, dedicata al ricordo del presidente Rocco Commisso, scomparso da pochi giorni. Al momento non risultano comunicazioni ufficiali pubbliche da parte dei soggetti coinvolti. La Fiorentina ha già rimosso ogni riferimento allo sponsor, mentre non sono stati annunciati eventuali sostituti per il ruolo di back shirt sponsor. Lo riporta Maremmaoggi.net.