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Stadio: tre nomi nuovi per il centrocampo della Fiorentina da Brasile, Spagna e Cagliari...

Si parla del mercato di gennaio sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio. Sono tre i nomi nel mirino della Fiorentina. In Brasile piace Ramiro, centrocampista tuttofare del Gremio. In Spagna piac...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2017 09:29
Stadio: tre nomi nuovi per il centrocampo della Fiorentina da Brasile, Spagna e Cagliari... -
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Si parla del mercato di gennaio sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio. Sono tre i nomi nel mirino della Fiorentina. In Brasile piace Ramiro, centrocampista tuttofare del Gremio. In Spagna piace Rodrigo Hernandez, centrocampista classe '96 del Villarreal con contratto in scadenza a giugno. In Italia piace molto Nicolò Barella, giovanissimo talento che si sta mettendo in mostra con la maglia del Cagliari.

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