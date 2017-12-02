Stadio: tre nomi nuovi per il centrocampo della Fiorentina da Brasile, Spagna e Cagliari...
Si parla del mercato di gennaio sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio. Sono tre i nomi nel mirino della Fiorentina. In Brasile piace Ramiro, centrocampista tuttofare del Gremio. In Spagna piac...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2017 09:29
Si parla del mercato di gennaio sulle colonne del Corriere dello Sport-Stadio. Sono tre i nomi nel mirino della Fiorentina. In Brasile piace Ramiro, centrocampista tuttofare del Gremio. In Spagna piace Rodrigo Hernandez, centrocampista classe '96 del Villarreal con contratto in scadenza a giugno. In Italia piace molto Nicolò Barella, giovanissimo talento che si sta mettendo in mostra con la maglia del Cagliari.