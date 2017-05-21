Squadra rientrata alle 3.00 di mattino a Campo di Marte, Sousa scuro in volto...

Squadra rientrata a Firenze alle 3.00

La squadra è appena rientrata a Firenze dopo la sonora sconfitta a Napoli. Sono le 3.00 a Firenze Campo di Marte e la compagine viola è appena rientrata: una serata assolutamente da dimenticare, specie per Sousa letteralmente "scuro" in volto. Non potrebbe essere altrimenti in una serata così. Adesso per l'Europa League si attendono i risultati di Milan ed Inter e poi sarà la volta del Pescara che verrà a far visita alla Fiorentina per l'ultima gara del campionato. Sarà decisiva o semplice passerella d'addio per Gonzalo e Sousa?

Gabriele Caldieron