Sportmediaset: “Piccoli al Bologna si può chiudere in prestito con obbligo a 18 milioni. Poi Pellegrino”

Piccoli potrebbe a breve salutare la Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato per Sportmediaset ha dato su X aggiornamenti relativi al mercato della Fiorentina, queste le sue parole: “Il Bologna insiste per Piccoli, si può chiudere per 18 milioni. Poi i viola andranno su Pellegrino, non ci sono accordi ma è tutto già impostato. Per Piccoli la formula più probabile è il prestito con obbligo, ma si discute anche sulla formula.”