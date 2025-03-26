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Sportmediaset: "Il Bayern segue Kean per l'estate. Dubbi sulla continuità del centravanti della Fiorentina"

Aumentano le pretendenti per Moise Kean.  Come riportato da Sportmediaset, il Bayern Monaco sta monitorando diverse piste per l’attacco in vista del prossimo mercato estivo. Tra i profili valutati dai...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2025 15:40
Sportmediaset: "Il Bayern segue Kean per l'estate. Dubbi sulla continuità del centravanti della Fiorentina" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Aumentano le pretendenti per Moise Kean.  Come riportato da Sportmediaset, il Bayern Monaco sta monitorando diverse piste per l’attacco in vista del prossimo mercato estivo. Tra i profili valutati dai tedeschi c’è anche quello del bomber viola, sebbene i bavaresi abbiano dei dubbi in merito alla continuità del centravanti della Fiorentina.

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