Sportmediaset: "Contatti costanti Como-Fiorentina per Kean. Il Como non sta valutando alternative"

Le ultime di Sportmediaset sulla trattativa Kean-Como

Il Como continua a spingere per Moise Kean e la trattativa con la Fiorentina entra nella fase decisiva. Le parti mantengono contatti costanti con l'obiettivo di trovare un'intesa nelle prossime ore e arrivare alla chiusura dell'operazione.



Secondo quanto riportato da SportMediaset, il club lariano al momento non starebbe valutando alternative: Kean resta l'obiettivo prioritario per rinforzare l'attacco.



Per quanto riguarda le cifre, l'operazione potrebbe andare in porto per una somma complessiva compresa tra 40 e 42 milioni di euro, bonus inclusi. La distanza tra Como e Fiorentina sembra dunque ridursi e le prossime ore potrebbero essere decisive per stabilire il futuro dell'attaccante viola.