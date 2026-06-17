Sportitalia rivela: "Non c'è solo la Fiorentina per Miretti. Avviati contatti tra Juventus e Bologna"

Il centrocampista della Juventus piace a Paratici, ma anche il Bologna chiede informazioni

La Fiorentina è già proiettata verso la prossima stagione e Fabio Paratici ha iniziato a muovere i primi passi per costruire la nuova rosa viola. Il direttore sportivo è al lavoro per individuare profili funzionali al progetto tecnico e, in queste settimane, sono diversi i nomi accostati al club gigliato.

Tra questi c’è anche Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 di proprietà della Juventus. Un giocatore giovane ma già con una buona esperienza in Serie A. Il nome di Miretti, però, non è seguito soltanto dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, anche il Bologna avrebbe acceso i riflettori sul centrocampista bianconero e avrebbe già iniziato a prendere contatti con la Juventus per capire la fattibilità dell’operazione.