Sportitalia: "La Fiorentina segue Miretti. Sul centrocampista della Juve sondaggio anche del Bologna"

Continua il monitoraggio del club viola sui centrocampisti che andrebbero a rinforzare una mediana numericamente folta

Fabio Miretti è tra i giocatori seguiti con interesse dalla Fiorentina in vista della prossima stagione. Il giovane centrocampista della Juventus, classe 2003, potrebbe lasciare Torino, visto che il suo futuro in bianconero non appare ancora definito. Nel frattempo, la sua conferma in bianconero verrà valutata dall'allenatore bianconero, Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, oltre alla Fiorentina anche il Bologna FC 1909 starebbe monitorando il centrocampista, con entrambe le società che avrebbero già effettuato i primi sondaggi esplorativi. Nella stagione appena conclusa, Fabio Miretti ha totalizzato 23 presenze e realizzato una rete con la maglia della Juventus FC.

Ben diverso il rendimento di Miretti nella stagione 2024-2025 in cui è stato ceduto in prestito al Genoa in cui ha collezionato 25 presenze condite da 3 gol e 3 assist.