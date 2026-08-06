Sportitalia annuncia: "In chiusura la cessione di Valentini all'Alavés: affare ai dettagli"
Valentini in chiusura all'Alavés
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2026 14:04
Dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sull'interesse dell'Alavés per Nicolás Valentini, arrivano importanti novità sul futuro del difensore argentino.
Secondo quanto riportato da Sportitalia, la trattativa tra la Fiorentina e il club spagnolo è ormai alle battute finali. Le parti sarebbero vicinissime all'accordo e la cessione del centrale viola all'Alavés sarebbe in fase di definizione, con la fumata bianca che potrebbe arrivare a breve.