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Sportitalia annuncia: "In chiusura la cessione di Valentini all'Alavés: affare ai dettagli"

Valentini in chiusura all'Alavés

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2026 14:04
Sportitalia annuncia: "In chiusura la cessione di Valentini all'Alavés: affare ai dettagli" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 19.01.2025, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Calciomercato
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Dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sull'interesse dell'Alavés per Nicolás Valentini, arrivano importanti novità sul futuro del difensore argentino.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la trattativa tra la Fiorentina e il club spagnolo è ormai alle battute finali. Le parti sarebbero vicinissime all'accordo e la cessione del centrale viola all'Alavés sarebbe in fase di definizione, con la fumata bianca che potrebbe arrivare a breve.

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