Sportitalia annuncia: "In chiusura la cessione di Valentini all'Alavés: affare ai dettagli"

Valentini in chiusura all'Alavés

Dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sull'interesse dell'Alavés per Nicolás Valentini, arrivano importanti novità sul futuro del difensore argentino.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la trattativa tra la Fiorentina e il club spagnolo è ormai alle battute finali. Le parti sarebbero vicinissime all'accordo e la cessione del centrale viola all'Alavés sarebbe in fase di definizione, con la fumata bianca che potrebbe arrivare a breve.