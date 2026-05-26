Sportitalia rivela: "Grosso è la prima scelta del Bologna, ma la Fiorentina ha troppo vantaggio"

Italiano a breve comunicherà al club di voler lasciare il Bologna, Grosso sarebbe la prima scelta ma la Fiorentina è avanti

Il noto giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato Luca Cilli tramite il suo profilo X ha dato degli aggiornamenti sul futuro del tecnico del Sassuolo Fabio Grosso. Questo quello che scrive Cilli su X: "A breve Vincenzo Italiano comunicherà al Bologna l’intenzione di lasciare il club. Per la sostituzione a oggi Di Francesco del Lecce e De Rossi del Genoa sono due allenatori particolarmente apprezzati. La prima scelta resta Grosso, però il vantaggio che ha la Fiorentina su di lui al momento non è colmabile"