Sport Mediaset: salta l'incontro tra Corvino e Marotta per Bernardeschi, ma l'affare si farà
A condurre la trattativa ora è l'avvocato Bozzo, l'offerta della Juventus resta di 40 milioni più bonus
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Sport Mediaset pare che l'incontro tra il direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, Pantaleo Corvino, e il direttore generale nonché amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, previsto per la giornata di domani, ed incentrato sul futuro di Federico Bernardeschi, non avverrà.
Tuttavia, stando alle indiscrezioni, ciò non dovrebbe implicare ulteriori complicazioni per quanto riguarda la trattativa attraverso la quale i bianconeri sperano di assicurarsi le prestazione del talento di Carrara.
La trattativa al momento sarebbe condotta dall'avvocato Bozzo e l'offerta della Juventus resta chiara: 40 milioni di euro più eventuali bonus, mentre sembra al momento scongiurata l'ipotesi dell'inserimento di una contropartita tecnica.