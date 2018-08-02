Sport Mediaset, Pjaca verso la Fiorentina. La formula d'acquisto..

Come riportato da Sport Mediaset, Marko Pjaca è vicinissimo alla Fiorentina. I dettagli dell'operazione parlano di un obbligo..

Come riportato da Sport Mediaset, la Fiorentina sarebbe finalmente pronta ad acquistare l'estetno offensivo della Juventus Marko Pjaca. Il giocatore arriverebbe con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Da definire se sarà inserita una clausola con il diritto di ricompra futura del cartellino. Pjaca è convinto da tempo di venire a Firenze, a meno di sorprese sarà accontentato