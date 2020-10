Sport Mediaset, Chiesa alla Juventus, ci siamo: prestito a 10 milioni ed obbligo fissato a 50

Tutti i tasselli sembrano andare al posto giusto per portare Federico Chiesa alla Juve. Dopo la cessione di Daniele Rugani al Rennes, infatti, sono in dirittura d’arrivo anche le trattative che legheranno Mattia De Sciglio al Lione e soprattutto Douglas Costa al Bayern Monaco. Proprio l’uscita del brasiliano dovrebbe liberare il posto per il giovane talento della Fiorentina. De Sciglio dovrebbe trasferirsi in prestito secco all’OL. Stessa formula per quanto riguarda Douglas Costa, che tornerebbe nella squadra vincitrice della Champions League dove era stato dal 2015 al 2017 prima di trasferirsi proprio a Torino. Queste due uscite dovrebbero alleggerire il monte ingaggi e permettere alla Juve di portare a buon fine l’acquisto di Chiesa con la formula del prestito a circa 10 milioni di euro e obbligo di riscatto per altri 50 milioni. Lo scrive Sportmediaset.

LEGGI ANCHE, CHIESA SEMPRE PIÙ VICINO ALLA JUVENTUS, REGALATO DOUGLAS COSTA AL BAYERN MONACO PER RISPARMIARE L’INGAGGIO