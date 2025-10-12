Spalletti enigmatico: "La mia carriera? Sono convinto che ora mi succederà una cosa più bella"

Nel corso di un intervista al festival dello sport l'ex allenatore della nazionale Italiana Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro. Rispondendo ad una domanda su come mai lui avesse fatto c...

Nel corso di un intervista al festival dello sport l'ex allenatore della nazionale Italiana Luciano Spalletti ha parlato anche del suo futuro. Rispondendo ad una domanda su come mai lui avesse fatto carriera mentre gli altri allenatori che hanno fatto il corso con lui a Coverciano non hanno sfondato, ha risposto con una frase enigmatica:

"Sono un uomo fortunato, fortunatissimo. Anche ora in questo momento qui mi sono successe delle cose che mi evidenziano che sono fortunato. Chiaro questa è brutta da gestire, assorbire e dimenticare (riferendosi all'esonero dalla nazionale) ma sono convinto che ora mi succederà una cosa più bella"