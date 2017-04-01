Sousa: "Sul gossip ci azzeccate poco. Corvino mi ha proposto due volte il rinnovo, e io ho risposto... "
Le parole di Paulo Sousa in conferenza stampa:"Il Bologna?Il Bologna sta bene, gioca bene, hanno ben chiari i loro concetti e quest'anno hanno saputo mantenere i loro principi anche quando hanno gioca...
Le parole di Paulo Sousa in conferenza stampa:
"Il Bologna?
Il Bologna sta bene, gioca bene, hanno ben chiari i loro concetti e quest'anno hanno saputo mantenere i loro principi anche quando hanno giocato in 10.
Il mio futuro?
Il direttore mi ha già proposto due volte il rinnovo, anche ieri abbiamo fatto una cena a casa mia e ci siamo messi d'accordo per fare buone cose per il futuro.
La mia cena col Dortmund e il colloquio tra Corvino e Di Francesco?
Sul gossip su di me andate molto male, non me ne frega nulla, io non vivo di questo.
Le condizioni della Fiorentina?
Non abbiamo diversi giocatori, come Bernardeschi e Vecino, noi comunque ci alleniamo per vincere.
La risposta a Corvino?
Gli ho detto che era importante aspettare il progetto della Fiorentina.
La sfida Chiesa-Di Francesco?
Non è facile per loro, ma l'ambiente familiare di Chiesa è stabile e gli sta consentendo di arrivare lontano.
Non perdiamo da un anno in campionato?
Il nostro lavoro è indirizzato sul continuo miglioramento e sulla ricerca di vittorie.