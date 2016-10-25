SOUSA: "IO ALLENO, LA SOCIETA' DECIDE SUL MERCATO. IL GIOCO E' LO STESSO DELL'ANNO SCORSO, LA DIFFERENZA..."

Queste le parole di Paulo Sousa alla vigilia di Fiorentina-Crotone.Sul match contro il Crotone e sui cali di tensione"Nessun giocatore può permettersi di abbassare il ritmo e perdere la concentrazione...

Queste le parole di Paulo Sousa alla vigilia di Fiorentina-Crotone.

Sul match contro il Crotone e sui cali di tensione

"Nessun giocatore può permettersi di abbassare il ritmo e perdere la concentrazione, perché non abbiamo i singoli che possano ribaltare le partite anche quando la squadra non è al top. Non possiamo fare come contro il Verona l'anno scorso".

Su Hagi e Diks

"Sono giocatore che stiamo cercando di integrare, perché ci possono aiutare nel futuro più breve possibile. Sono giocatori diversi, di Hagi ho già parlato. Kevin è un giocatore lineare, con un cambio di velocità importante ma che ha bisogno di migliorare tantissimo in fase difensiva, deve imparare a capire il nostro modo di difendere".

Sulla difesa a quattro

"Alonso a livello difensivo era superiore, Maxi Olivera è molto più offensivo, ha più spinta e si deve ancora inserire nel calcio europeo. Le linee e la difesa sono le stesse dell'anno scorso, è la bravura dei giocatori che fa la differenza".

Se si sente di aver ritrovato la "sua" Fiorentina

"A Cagliari siamo stati molto più continui, a tratti ho visto la mia Fiorentina. L'influenza dei singoli è importante per noi, quando i nostri non sono in forma andiamo in difficoltà. Il gioco è una cosa, quello è il solito, i risultati sono un'altra cosa, quelli arrivano se siamo intensi".

Sul futuro della stagione

"Dobbiamo solo continuare ad essere intensi e convinti nelle nostre qualità, per far sì che il nostro gioco ci faccia anche vincere".

Sulle condizioni della squadra

"Sanchez, Salcedo e Bernardeschi sono usciti da Cagliari un po' acciaccati

Su Capezzi

"La questione su cui sono stato più influente da quando sono arrivato è stato per Kalinic. La società ha sempre cercato di mantenere la grande maggioranza dei giocatori. Non ho avuto nessuna influenza per le cessioni e gli acquisti, io ho solo dato un giudizio, ma è il direttore con la società che prendono e vendono i giocatori, io alleno e basta".

Su Badelj

"Con lui, come con tutti, dobbiamo lavorare. Non sto parlando di lui nello specifico, sono diversi infatti i giocatori che stanno rendendo come dovrebbero".

Ancora sul Crotone

"Il pronostico dice anche che il Crotone ha segnato in ogni partita tranne una. Loro devono salvarsi, hanno fame di sopravvivenza e se noi non riusciremo ad avere la stessa loro intensità avremo difficoltà. L'ho già detto alla squadra".

Tommaso Fragassi