Sousa: "DV? Nessun contatto. Io sono l'allenatore fino a giugno. Ad Hagi manca il fisico. Pioli..."
Queste le parole di Paulo Sousa in conferenza stampa."Sarà un match emozionante perché sia noi che l'Inter cercheremo di vincere.Stato emotivo?Non siamo stati per niente soddisfatti dell'ultima partit...
Queste le parole di Paulo Sousa in conferenza stampa.
"Sarà un match emozionante perché sia noi che l'Inter cercheremo di vincere.
Stato emotivo?
Non siamo stati per niente soddisfatti dell'ultima partita. L'abbiamo preparata bene, eravamo in condizione di vincere, ma non ci siamo riusciti. Domani vogliamo reagire.
Rabbia nei confronti della società?
Devo stare concentrato su ciò che posso controllare. Le analisi si fanno alla fine.
Hagi?
Sta lavorando bene, per la Serie A gli manca qualcosa a livello fisico, ma sta crescendo.
Pioli prossimo allenatore viola?
Lo ritengo un collega bravissimo nel suo lavoro. Non dico altro.
Opzione rinnovo scaduta?
La società deve prendere le sue misure, io sono allenatore fino alla fine di questa stagione.
La gara di andata contro l'Inter?
Prendo le decisioni settimana per settimana.
Ho parlato con Della Valle dopo l'Empoli?
No, nessun contatto.
Tommaso Fragassi