Sousa: "DV? Nessun contatto. Io sono l'allenatore fino a giugno. Ad Hagi manca il fisico. Pioli..."

Queste le parole di Paulo Sousa in conferenza stampa."Sarà un match emozionante perché sia noi che l'Inter cercheremo di vincere.Stato emotivo?Non siamo stati per niente soddisfatti dell'ultima partit...

A cura di Tommaso Fragassi 21 aprile 2017 13:03

Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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