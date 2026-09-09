Sospiro di sollievo per Oulai. Nazione: "Scongiurato il rischio di uno stop prolungato"

Vanoli spera di averlo a disposizione già con il Venezia

Un sospiro di sollievo dopo il brivido. La Fiorentina può guardare con serenità alle condizioni di Christ Oulai, costretto a lasciare il campo acciaccato durante la sfida contro il Torino. Il problema al retto femorale destro aveva fatto scattare l'allarme ma gli accertamenti effettuati hanno escluso lesioni e, soprattutto, il rischio di uno stop prolungato.

Una buona notizia per Paolo Vanoli, che nonostante non abbia potuto ancora allenarlo considera l'ivoriano una pedina preziosa all'interno della (risicata) mediana viola. La prudenza, in ogni caso, resta d'obbligo. leri Oulai ha svolto un allenamento personalizzato e le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore. La speranza di Vanoli è quella di riaverlo a disposizione già per la sfida di venerdì contro il Venezia, anche se sarà difficile vederlo in campo dall'inizio. Lo riporta La Nazione.