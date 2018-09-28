Sortino (Linkem): "Con questo accordo ci sentiamo più vicini al territorio, vogliamo investire molto"

ACF Fiorentina, questa mattina, ha presentato l’accordo di sponsorizzazione con Linkem, nota compagnia attiva nella fornitura di servizi Internet. Dopo gli esponenti della società gigliata, ha preso l...

ACF Fiorentina, questa mattina, ha presentato l’accordo di sponsorizzazione con Linkem, nota compagnia attiva nella fornitura di servizi Internet. Dopo gli esponenti della società gigliata, ha preso la parole anche Francesco Sortino (Chief Marketing Officer di Linkem). Queste le sue parole: "Guardare la foto con i ragazzini vestiti di viola con il nostro marchio mi fa venire in mente ‘La Grande Bellezza’".

Prosegue sull'accordo: "Aver annunciato questa collaborazione ci fa sentire più vicini a questo territorio, su cui abbiamo deciso di investire".

E conclude sulla realtà imprenditoriale di Linkem: "Siamo un’azienda italiana ed è nel nostro DNA guardare al futuro. Il primo elemento che vorrei citare è la passione: siamo un percorso imprenditoriale singolare e unico, recentemente uno studio ci ha mostrati tra le prime tre aziende per capacità di sviluppo".