Sondaggio della Fiorentina per Leao? Intanto Amorim: “Sul mercato vedremo, dovrà lottare per un posto”
Le parole di Amorim su Leao
A cura di Redazione Labaroviola
16 agosto 2026 15:22
La Fiorentina guarda al mercato alla ricerca di un altro esterno offensivo di alto livello e, secondo quanto circolato nelle ultime ore, avrebbe effettuato un sondaggio per Rafael Leao. Al momento, però, la pista non sembra essere entrata nel vivo: non sarebbe arrivata l'apertura del giocatore. Intanto Amorim commenta la questione dicendo:
“Non penso che il suo infortunio sia grave, ma non so se sarà pronto per la prima di campionato. È un nostro giocatore, siamo felici di lui, sul mercato vedremo. Lui è un giocatore costoso… Dovrà lottare per un posto”.