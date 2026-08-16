Sondaggio della Fiorentina per Leao? Intanto Amorim: “Sul mercato vedremo, dovrà lottare per un posto”

Le parole di Amorim su Leao

La Fiorentina guarda al mercato alla ricerca di un altro esterno offensivo di alto livello e, secondo quanto circolato nelle ultime ore, avrebbe effettuato un sondaggio per Rafael Leao. Al momento, però, la pista non sembra essere entrata nel vivo: non sarebbe arrivata l'apertura del giocatore. Intanto Amorim commenta la questione dicendo: