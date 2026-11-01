Sky Sport: "Vanoli potrebbe confermare lo stesso undici che ha pareggiato con l'Atalanta. Fagioli confermato"

La formazione della Fiorentina che sfiderà domani il Sassuolo potrebbe essere la stessa che è scesa in campo giovedi contro l'Atalanta

La Fiorentina giocherà domani alle 18:30 a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Una partita molto importante per la classifica della squadra viola allenata da Paolo Vanoli. Esattamente come un anno fa dove il match di Sassuolo rappresentò uno dei punti più bassi della stagione viola, Vanoli vorrà evitare un epilogo analogo in una classifica già calda per le acque viola.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'allenatore della Fiorentina potrebbe confermare per la prima volta in stagione lo stesso undici per due partite consecutive.

Al Mapei Stadium infatti davanti a De Gea ci sarà Jimenez e Joao Mario a completare la difesa guidata da Dragusin e Viery.

Nel centrocampo a tre fiducia a Fagioli nel solito ruolo davanti alla difesa con Brescianini e Ndour ai suoi lati. Sugli esterni conferma per Mastantuono e Njie con Pellegrino che dovrebbe difendere la maglia viola dalla candidatura di Beto.