Sky Sport: “Su Nzola c’è anche il Genoa, contatti avviati con la Fiorentina ma trattativa complicata”

Sky Sport rivela l'interesse del Genoa per Nzola ma la trattativa con la Fiorentina risulta essere complicata

L’esperienza di M’Bala Nzola a Pisa è arrivata al capolinea. L’attaccante angolano ha concluso il suo capitolo in Toscana con un rigore sbagliato contro il Como, sul punteggio di 0-2 per i ragazzi di Fabregas. Dopo appena sei mesi dal suo arrivo dalla Fiorentina, Nzola si prepara quindi a una nuova avventura. Tuttavia, è opportuno segnalare che, come ci ha raccontato Alfredo Pedullà, se non si trovasse un accordo con altre squadre, i nerazzurri sarebbero costretti a tenersi l’angolano fino a fine stagione.

La volontà dei due club toscani è quella di venirsi incontro e si sta cercando una soluzione che vada bene a tutti. Negl’ultimi giorni si è parlato di un ritorno a La Spezia per Nzola, ma non sembrano esserci al momento le condizioni per riportare l’angolano in Liguria visto il cospicuo ingaggio. Nelle ultime ore, come riportato dal noto giornalista di Sky Sport, Luca Cilli, Il Genoa ha avviato i contatti con la Fiorentina per l’attaccante, ma anche qui si segnalano dei problemi visto che entrambe le squadre sono in lotta per la salvezza. La situazione è da monitorare.

