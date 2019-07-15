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Sky Sport, Roberto Inglese si trasferisce al Parma dal Napoli. Il costo dell'operazione...

Secondo Sky Sport, l'attaccante Roberto Inglese va al Parma in prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Il prestito oneroso costa cica 2 milioni di euro e 18 milioni di euro è il prezzo obbligat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 11:50
Sky Sport, Roberto Inglese si trasferisce al Parma dal Napoli. Il costo dell'operazione... - VERONA, ITALY - MAY 20: Roberto Inglese of AC ChievoVerona celebrates after scoring his team's second goal during the Serie A match between AC ChievoVerona and AS Roma at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on May 20, 2017 in Verona, Italy. (Photo by Din
VERONA, ITALY - MAY 20: Roberto Inglese of AC ChievoVerona celebrates after scoring his team's second goal during the Serie A match between AC ChievoVerona and AS Roma at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on May 20, 2017 in Verona, Italy. (Photo by Din
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Secondo Sky Sport, l'attaccante Roberto Inglese va al Parma in prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Il prestito oneroso costa cica 2 milioni di euro e 18 milioni di euro è il prezzo obbligatorio del riscatto del cartellino.

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