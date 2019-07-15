Sky Sport, Roberto Inglese si trasferisce al Parma dal Napoli. Il costo dell'operazione...
Secondo Sky Sport, l'attaccante Roberto Inglese va al Parma in prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Il prestito oneroso costa cica 2 milioni di euro e 18 milioni di euro è il prezzo obbligat...
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2019 11:50
Secondo Sky Sport, l'attaccante Roberto Inglese va al Parma in prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Il prestito oneroso costa cica 2 milioni di euro e 18 milioni di euro è il prezzo obbligatorio del riscatto del cartellino.