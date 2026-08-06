Sky Sport: "Questa sera Mastantuono sarà al Viola Park per l'amichevole contro il Deportivo"

Secondo l'emittente Mastantuono sarà questa sera al Viola Park

Franco Mastantuono si prepara a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il talento argentino è atteso nel pomeriggio di oggi in Italia e, secondo quanto riportato da Sky, dovrebbe poi raggiungere il Viola Park in occasione dell’amichevole contro il Deportivo La Coruña, in programma alle ore 20. Il classe 2007 sarà così presente per il primo contatto con il mondo viola.