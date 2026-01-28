29 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:01

Sky Sport: “Proseguono i contatti tra la Fiorentina e il Chelsea per Disasi, in 24/48 ore si può chiudere”

28 Gennaio · 21:02

Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 21:02

La Fiorentina ha avuto nuovi contatti con il Chelsea per Disasi: le prossime ore saranno decisive per l’eventuale chiusura. Sta entrando nel vivo la trattativa che vede protagonisti la Fiorentina e Axel Disasi, difensore centrale del Chelsea. Nella giornata di mercoledì 28 gennaio il club viola ha avuto un nuovo contatto con il giocatore (spingendo per avere il sì), che andrebbe così a rinforzare il reparto difensivo della squadra allenata da Vanoli.

Le prossime 24/48 ore saranno decisive per conoscere la fattibilità dell’operazione e per capire se si potrà chiudere. Anche perché, per il francese classe ’98, ci sono altre offerte che arrivano da alcuni club della Premier League. Lo scrive Gianluca Di Marzio

