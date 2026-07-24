Sky Sport: "Dopo il no di Guardiola, Pirlo sarà il nuovo CT dell'Italia. Le parti sono in chiusura"

Leonardo e Maldini dopo il rifiuto di Pep Guardiola, hanno virato su Pirlo, il quale si appresta a diventare il nuovo CT della Nazionale azzurra

Dopo il no di Guardiola, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. Come comunicato da Sky sport, la scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti, che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con l'United Fc di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo Ct della Nazionale.