Labaro Viola

Sky Sport, Bennacer è a un passo dal Milan. Si attendono sviluppi della trattativa a breve

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky, il centrocampista dell'Empoli Bennacer è vicino al Milan. C'è la volontà dell'Empoli e dei rossoneri di chiudere la trattativa anche a breve.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 18:55
Sky Sport, Bennacer è a un passo dal Milan. Si attendono sviluppi della trattativa a breve - EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
EMPOLI, ITALY - APRIL 20: Ismael Bennacer of Empoli Fc in action during the Serie A match between Empoli and SPAL at Stadio Carlo Castellani on April 20, 2019 in Empoli, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
News
Condividi

Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky, il centrocampista dell'Empoli Bennacer è vicino al Milan. C'è la volontà dell'Empoli e dei rossoneri di chiudere la trattativa anche a breve.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok