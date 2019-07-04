Sky Sport, Bennacer è a un passo dal Milan. Si attendono sviluppi della trattativa a breve
Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky, il centrocampista dell'Empoli Bennacer è vicino al Milan. C'è la volontà dell'Empoli e dei rossoneri di chiudere la trattativa anche a breve.
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 18:55
Secondo il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky, il centrocampista dell'Empoli Bennacer è vicino al Milan. C'è la volontà dell'Empoli e dei rossoneri di chiudere la trattativa anche a breve.