Simonelli sugli stadi per Euro 2032: "Il Franchi sarà pronto a breve, serve un commissario per i lavori"

Intervistato da Repubblica il presidente della Lega Calcio ha parlato della situazione degli stadi in Italia, queste le sue parole:Per gli europei siamo inidetro?"Firenze sarà pronto a breve, poi avre...

Intervistato da Repubblica il presidente della Lega Calcio ha parlato della situazione degli stadi in Italia, queste le sue parole:

Per gli europei siamo inidetro?

"Firenze sarà pronto a breve, poi avremo anche Roma e San Siro. Anche lo Stadium che sono 14 anni che diciamo che rappresenta lo stadio del futuro. Ma se parte Milano, parte tutto il movimento"

Commissario per gli stadi?

"Lo scorso Dicembre ho sentito il ministro Abodi dire che a Febbraio 2025 sarebbe stato nominato un commissario per gli stadi, per snellire le procedure burocratiche e tarantelle come quelle di San Siro. Quasi 8 mesi dopo non c'è traccio, non capisco quali siano le difficoltà. come hanno dimostrato il ponte Morandi e Milano-Cortina un commissario permette di fare tutto in poco tempo, opere per cui servirebbero anni